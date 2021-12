Serata degli auguri di Natale del Rotary Club Sanremo

Sanremo. La splendida e prestigiosa location di Villa Ormond ha offerto una serata superlativa, dove tutti i soci, consorti e amici, hanno potuto godere della conviviale natalizia che mancava da lungo tempo. Ospiti del Club il Presidente del Rotary Club Sanremo Hanbury Giotto Guglielmi, la Presidente dell’ Inner Wheel Club Sanremo Anna Jeraci Bio, e il Presidente del Rotaract Club Sanremo Christian Russo.

Davvero una bellissima occasione per ritrovarsi e per celebrare l’ingresso di due nuovi soci visibilmente emozionati ma, soprattutto grati al Club per averli accolti con grande naturalezza.

... » Leggi tutto