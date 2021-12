Ventimiglia, tenta di rapinare una donna e la ferisce: fermato straniero

Ventimiglia. Uno straniero è stato fermato in serata dai carabinieri per la tentata rapina ai danni di una donna avvenuta stamani in via Cavour, a Ventimiglia. L’uomo, sulla cui identità sono ancora in corso accertamenti, intorno alle 10,30 ha cercato di rubare la borsa e il telefono cellulare ad una 37enne in zona Largo Torino. La donna, però, ha opposto resistenza riuscendo a tenere stretta la borsa. A quel punto l’uomo l’ha sbattuta a terra, colpendola sul volto. La giovane è stata soccorsa e accompagnata in ospedale per le escoriazioni riportate.

