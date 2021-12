Albenga, 140 mila euro per le famiglie in difficoltà con il pagamento di affitti e utenze domeniche

Albenga. Con delibera di giunta 436 del 20 dicembre 2021 il Comune di Albenga ha approvato misure straordinarie a sostegno delle famiglie per il pagamento degli affitti e delle utenze domestiche per l’anno 2021.

Sono stati stanziati 140.205,68 euro, assegnati ad Albenga con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che saranno distribuiti attraverso bando pubblico agli utenti in possesso dei requisiti previsti.

