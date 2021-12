Coronavirus, salgono i contagi a Imperia: 106 ospedalizzati e 5 morti

Genova. Sono 869 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 6.540 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 16.732 tamponi antigenici rapidi. Sono 334 i nuovi positivi in provincia di Imperia, 2679 i casi totali, 106 gli ospedalizzati, di cui 5 in terapia intensiva, e 1182 le sorveglianze attive. Registrati cinque decessi all’ospedale di Sanremo tra il 19 e il 21 dicembre. La vittima più giovane è una donna di 53 anni.

