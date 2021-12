Savona. Tra le iniziative che l’amministrazione comunale di Savona ha organizzato in collaborazione con le associazioni e imprenditori locali per le festività natalizie si evidenzia anche l’installazione dell’Artista Imelda Bassanello all’interno della Cappella dell’Ex Ospedale San Paolo di Savona, in Piazza Pertini 10.

... » Leggi tutto