Bilancio, Candia (Lista Sansa): «La Liguria finanzierà la nascita di comunità energetiche da fonti rinnovabili»

Genova. «La Regione finanzierà la nascita delle prime “comunità energetiche” sperimentali in Liguria, per produrre energia con l’uso di fonti rinnovabili». E’ stata infatti approvata la proposta della consigliera regionale Selena Candia della Lista Sansa, all’interno di un emendamento comune tra le opposizioni per stabilire alcuni obiettivi su cui indirizzare i fondi europei.

