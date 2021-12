Campagna sulla donazione di sangue e plasma, Toti: «Oltre 300mila visualizzazioni per i video su Tiktok»

Genova. Sono oltre 300mila i ragazzi e le ragazze under 30 che hanno visualizzato i 3 video di TikTok dedicati alla campagna sulla donazione del sangue e del plasma, avviata a dicembre 2021 da Regione Liguria in collaborazione con Alisa per sensibilizzare la popolazione su questo tema così importante. Sono invece oltre 65mila le visualizzazioni degli stessi video su Instagram e Facebook, social sui quali la campagna è destinata a tutte le fasce di età.

