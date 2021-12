Comune di Genova, approvato il primo bilancio dalla modifica dello statuto, bagarre durante il discorso del sindaco

Genova. 840 milioni di investimenti, un debito che si potrà ridurre ancora di qualche decina di milioni di euro, 500 milioni di fondi per le opere pubbliche solo per il 2022, 51 milioni di entrate – solo nel 2021 – dalle multe, aumentate in maniera notevole dai 20 milioni del 2018. Sono alcuni dei numeri del bilancio di previsione del Comune di Genova, votato oggi con 22 sì (quelli della maggioranza) e 17 no, tutta l’opposizione, compresa Italia Viva che ieri aveva salvato il centrodestra dalla mancanza di numero legale.

