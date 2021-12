Consigliere lascia aula e collega vota contrario al Bilancio, FI Ventimiglia: «Frutto del mal di pancia in maggioranza»

Ventimiglia. Al termine dello svolgimento del consiglio comunale di ieri sera, il direttivo cittadino di Forza Italia interviene riguardo al voto contrario espresso dal consigliere di maggioranza Roberto Nazzari e all’uscita dall’aula prima della stessa votazione del consigliere Bartolomeo Isnardi. «A tal proposito intendiamo sottolineare che, dal dopoguerra ad oggi, è la prima volta in assoluto che si verifica un episodio simile: ovvero che un consigliere di maggioranza votasse contro il Bilancio di previsione e, come se non bastasse, che un altro consigliere sempre di maggioranza uscisse prima del voto – dichiara il direttivo –

Tutto questo, a nostro modesto parere, non è altro che il frutto di un mal di pancia che ha avuto il suo apice a settembre; quando, in un incontro tra i partiti della coalizione di centrodestra e il signor sindaco, (incontro che avrebbe dovuto rimodulare incarichi e uomini, visto il malessere che già da qualche mese serpeggiava all’interno della maggioranza) e fu così che “grazie” alla lega che in quell’occasione pensò bene di chiudere la partita acquisendo un paio di deleghe in più senza valutare che il vero problema erano gli equilibri interni alla giunta, equilibri che hanno completamente ignorato oltre che disatteso».

... » Leggi tutto