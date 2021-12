Consiglio comunale, Pastorino (Linea Condivisa): «Prefetto di Imperia intervenga sui gravi fatti accaduti a Ventimiglia»

Ventimiglia. «E’ accaduto di nuovo, sul territorio della nostra regione, che un rappresentante delle istituzioni in un luogo deputato alla pratica della democrazia abbia offeso il Paese facendo a più riprese il saluto fascista. Abbiamo scritto al Prefetto di Imperia per appurare se quanto si legge e vede sui mezzi di comunicazione e concernente il fatto che ieri sera, durante una seduta del Consiglio comunale di Ventimiglia, un consigliere di Fratelli d’Italia ha fatto per ben due volte il saluto fascista venendo blandamente ripreso dal presidente del consiglio» – dichiara il Capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino.

