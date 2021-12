La solitudine del genio

“Poco comprende il popolo la grandezza, cioè il creare. Ma è sensibile a tutti i rappresentatori e commedianti di grandi vicende. Intorno agli inventori di nuovi valori ruota il mondo: ruota il mondo invisibile. Ma intorno ai commedianti ruotano il popolo e la fama: questo è il “corso del mondo””. È quanto possiamo leggere in “Delle mosche e del mercato” nello Zarathustra di F. W. Nietzsche e, poco più oltre: “Lontano dal mercato e dalla fama abitarono da sempre gli inventori di nuovi valori”. Indubbiamente il pensiero del grande filosofo tedesco ha affascinato innumerevoli menti ed altre ne ha confuse, altre ancora lo hanno detestato o ne risultano infastidite, ma è impossibile non riconoscerne la grandezza, insomma, il genio, la capacità di apprendere le regole e di superarle, distruggerle vanificandone il tentativo di imprigionare un’energia che le travalica per cogliere oltre i loro confini nuove verità, nell’attesa che futuri epigoni le trasformino in regole così che sarà compito di un nuovo pioniere dell’altrove infrangere le ennesime limitazioni funzionali e necessarie per i mediocri. In una estrema sintesi Pablo Picasso afferma che “il principale nemico della creatività è il buon senso”, pensiero in assoluta sintonia con quello nietzscheano se per “buon senso” intendiamo il pensiero dominante, quello omologante, condiviso più o meno superficialmente e consapevolmente dalla stragrande maggioranza, in altre parole, dal popolo. È ovvio che quando un genio viene donato al mondo il suo arrivo è visto con sospetto, non lo si coglie, è necessariamente in anticipo, abita l’ulteriore, non può sottostare alle regole del convenzionale, certo, questo non ha nulla a che vedere con la ricerca ossessiva dell’apparire diverso poiché nulla è più banale del bisogno di non sentirsi tale.

