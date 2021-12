Saluto romano in Consiglio comunale a Ventimiglia, Pd provinciale: «Atti come questo non possono accadere nell’assise»

Ventimiglia. «Sono tornate le braccia tese e i saluti romani in un Consiglio comunale, per l’ennesima volta e per giunta in Liguria. Dopo i fatti sconcertanti accaduti lo scorso gennaio a Cogoleto, che avevano visto protagonisti 3 consiglieri di minoranza del centro-destra, questa volta tocca all’esponente ventimigliese di Fratelli d’Italia nell’assise del comune della città di frontiera. Ieri sera, durante la votazione di una mozione sulla campagna vaccina portata dai consiglieri d’opposizione, è stato Ino Isnardi, del partito di Giorgia Meloni, a tendere per due volte il braccio destro. Un fatto grave ed indegno, per giunta in un’aula dove la libertà e la democrazia devono essere i principi fondamentali!» – afferma il Pd provinciale.

