Ultima gara dell’anno al Comunale, Sanremese – Derthona finisce 1-1

Sanremo. Nell’ultima gara dell’anno al Comunale la Sanremese ospita il Derthona dell’ex Cherif Diallo. In palio punti importanti nelle zone alte della classifica. Mister Andreoletti, che deve rinunciare ancora agli infortunati Aita, Maglione e Pellicanò, conferma lo stesso undici iniziale che ha pareggiato a Sestri: Valagussa gioca in difesa al fianco di Mikhaylovskiy, fiducia in attacco al tridente Anastasia, Ferrari, Scalzi.

... » Leggi tutto