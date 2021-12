Vadese, Piu carica l’ambiente prima della sosta: “Riposo soltanto a Natale e a Capodanno, possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni”

Quiliano. Domenica pomeriggio allo stadio Andrea Picasso è andata in scena la sfida tra Vadese e Letimbro, match valido per la dodicesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Alla fine è stato 6-0 per i padroni di casa, un risultato netto e meritato che ha permesso agli azzurrogranta guidati da mister Tony Saltarelli di chiudere il 2021 con il sorriso.

