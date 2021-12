L’inizio di campionato deficitario del Varazze Don Bosco sembrava far pensare alla qualificazione ai play out come unico obiettivo possibile. Tuttavia, l’arrivo in panchina mister Paolo Mazzocchi ha innescato un cambio di marcia netto. L’Alassio è scivolato a meno 11 dai nerazzurri, che ora rivolgono lo sguardo non indietro ma avanti.

