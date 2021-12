Ventimiglia, si scalda il consiglio su sensibilizzazione vaccini tra parolacce e saluto romano

Ventimiglia. Doveva essere una mozione condivisa da tutti, quella portata dalla minoranza a cui si è associata l’intera maggioranza, ma nonostante il tema, ovvero «predisporre una campagna informativa di concerto con Asl1 e altri sindaci del territorio Intemelio volta a sensibilizzare coloro che ancora non sono vaccinati sull’utilità del vaccino, per scongiurare ulteriori problemi sanitari, economici e sociali», i toni si sono scaldati e non poco.

