Bilancio, Candia (Lista Sansa): “Un albero per ogni nato in Liguria. Questa è la volta buona”

Liguria. “La Liguria deve piantare un albero per ogni nuovo nato. La legge che lo prevede per le città più grandi non viene rispettata, spesso con la motivazione che non ci sono fondi. Per questo abbiamo chiesto alla Regione di finanziare il rimboschimento urbano”. Così Selena Candia, consigliera regionale della Lista Sansa, che ieri in consiglio regionale ha presentato un ordine del giorno (approvato) chiedendo alla giunta di finanziare la piantumazione di alberi con i fondi del Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell’aria.

