Bilancio Regione, il Pd soddisfatto per la contro manovra da 10 milioni di euro

Genova. “In questa seduta di bilancio abbiamo raggiunto obiettivi importanti. Dieci milioni, dei quali quattro a sostegno dei piccoli comuni per la progettazione del PNRR. Tali risultati rispecchiano la linea che come Gruppo PD abbiamo voluto indicare già nella relazione di minoranza: un’azione positiva per il rilancio dell’’economia, andando ad aumentare le risorse a supporto delle amministrazioni del territorio in modo da consentirgli di progettare in maniera adeguata per attrarre i fondi europei in arrivo”, questo il commento del consigliere regionale del Partito Democratico Armando Sanna relatore di minoranza del bilancio.

