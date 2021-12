Bonus Taxi, Giunta regionale approva proroga fino al 31 marzo

Genova. La Giunta regionale riunita oggi ha approvato, su proposta degli assessori ai Trasporti Gianni Berrino e alle Politiche Sociali Ilaria Cavo, la proroga della validità dell’utilizzo della card della misura ‘Bonus Taxi’ fino al 31 marzo 2022. Il provvedimento era stato attivato nel 2020 in piena emergenza sanitaria a beneficio di categorie fragili (persone affette da malattie rare, con esenzione per patologie che comportino difficoltà di deambulazione o in possesso di riconoscimento di invalidità civile al 100% e donne in gravidanza), con difficoltà di deambulazione e over 75.

