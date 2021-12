Cantieri autostradali e superbonus salvano l’edilizia a Genova: rispetto al 2020 si lavora il 28% in più

Genova. Ci sarebbe da dire che non tutto il male viene per nuocere. La babele dei cantieri autostradali, insieme al superbonus 110% che ha fatto decollare le ristrutturazioni in ambito privato, salva il settore delle costruzioni dagli effetti della pandemia. I dati della cassa edile di Genova sono lampanti: in un anno la massa salari è cresciuta del 28,37% (da 96,2 a 123,5 milioni), le ore lavorate sono aumentate del 28,35% (da 8,8 milioni a 11,4 milioni), i lavoratori sono l’11,20% in più (da 9.986 a 11.105).

