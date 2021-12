Lavagna. Qualcosa si muove per l’intricata vicenda legata alla costruzione della Diga Perfigli, la grande barriera che attraverserebbe la piana di Lavagna con l’intento di arginare le piene dell’Entella: in queste ore si è insediata la commissione regionale per l’esame della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico della piana fluviale dell’Entella.

... » Leggi tutto