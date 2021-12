Emergenza Covid, Pietra Loano e Finale rinunciano agli spettacoli di fine e inizio anno

Pietra/Loano/Finale. “Gli spettacoli che per tradizione segnano la notte di San Silvestro e il primo giorno dell’anno nuovo non ci saranno – commentano all’unisono il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, il Sindaco di Loano Luca Lettieri e il Sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli – A malincuore comunichiamo che gli attesissimi fuochi d’artificio che illuminano la notte dell’ultimo dell’anno a Finale Ligure e salutano il primo giorno del 2022 a Loano e lo spettacolo multimediale di luci e immagini ‘3D Mapping New Year Show 2022’ del primo di gennaio a Pietra Ligure sono stati annullati”.

