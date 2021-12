Natale, Coldiretti: «In Liguria saranno consegnati oltre 2mila kg di cibo 100% “Made in Italy” alle famiglie bisognose»

Genova. E’ partita a livello nazionale la distribuzione di circa mezzo milione di chili di cibo e bevande gourmet per i nuovi poveri nelle festività natalizie, per offrire a tutti la possibilità di mettere in tavola i migliori prodotti agroalimentari Made in Italy e trascorrere le feste più serenamente. L’iniziativa, promossa da Coldiretti, Campagna Amica e Filiera Italia con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese, è stata presentata insieme al Ministro della Salute Roberto Speranza con la partenza del primo carico di aiuti alimentari dal cortile di Palazzo Rospigliosi, sede della Coldiretti.

