Regione Liguria, approvato bilancio da 7,2 miliardi: più della metà sono per la sanità

Liguria. Con 19 voti a favore (maggioranza di centrodestra) e 10 contrari è stato approvato ieri sera in Consiglio Regionale il bilancio previsionale per il 2022 per circa 7,2 miliardi. Come sempre la voce di spesa più sostanziosa è la sanità con 3 miliardi e 737 milioni di euro. Saranno circa 57 i milioni per la nuova diga foranea del porto di Genova, 28 milioni per le Infrastrutture e ambiente, 8,2 milioni per gli interventi del Comune di Genova, 7,7 milioni sulla riqualificazione urbana e l’edilizia scolastica, 6 milioni per lo sport e un milione per la lotta alla mafia e il recupero dei beni confiscati alle mafie.

