Riforma pediatria e Gaslini, Rossetti (Pd): “Nessuna spiegazione dalla giunta Toti, scelta imprudente”

Genova. “Con un breve e semplicistico emendamento al bilancio, la giunta Toti riconduce le pediatrie delle Asl (non è nemmeno chiaro se si intendono solo quelle ospedaliere o tutte le funzioni pediatriche delle Asl) al Gaslini. Riforma che non è mai stata spiegata, né è mai stato detto come si sarebbe sviluppata e il perché di questa scelta”. Così il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti sulla scelta della giunta Toti, inserita nel bilancio 2022, di trasformare l’Irccs Gaslini in azienda che gestisce le pediatrie di tutta la Regione.

