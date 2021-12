Ventimiglia, Mdc accelera sulla sensibilità con una strategia in ambito Esg

Ventimiglia. Marina Development Corporation (“MDC”) – società attiva nella rigenerazione urbana connessa a porti turistici, per il benessere e il tempo libero – sta lavorando alla definizione di una strategia finalizzata a perseguire obiettivi di sostenibilità per le iniziative immobiliari che sta coordinando in Liguria e in Toscana, con particolare attenzione agli effetti nel lungo periodo. Tale strategia risponde alle aspettative dei portatori di interesse pubblici e privati nonché alle richieste degli investitori e del mondo bancario con cui MDC opera per conto dei fondi immobiliari BDF e Pisa in Progress, lanciati lo scorso aprile per investire nei progetti di rigenerazione urbana in corso di realizzazione a Marina di Ventimiglia e Marina di Pisa.

