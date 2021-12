Fermo biologico della pesca, Coldiretti: “Proposte migliori del previsto ma va rivisto il sistema”

Genova. A seguito del tavolo di consultazione della pesca e dell’acquacoltura del 21 dicembre, durante il quale si è discusso lo schema di decreto ministeriale sull’arresto nazionale temporaneo obbligatorio per l’anno 2022, Coldiretti Impresa Pesca esprime “parziale soddisfazione per i numeri raggiunti, migliori sicuramente di quanto previsto, ma richiede che i periodi proposti vengano rivisti con una diversa articolazione temporale per permettere la sostenibilità economica sui mercati nonché un reale risultato scientifico, scopo per il quale è nata la misura”.

Una richiesta che negli anni le marinerie hanno sempre avanzato, evidenziando come il continuo aumento delle giornate di fermo pesca rischi di far chiudere molte imprese, con conseguente perdita di posti di lavoro. “Si registra, inoltre, un’eccessiva disparità nel numero di giornate tra classi di lunghezza delle imbarcazioni che esercitano la stessa tipologia di pesca e con le stesse modalità, una disparità che sta creando problemi all’interno dei diversi segmenti delle marinerie e per il quale si propone di fare una media nel numero di giornate in modo da avere per tutti lo stesso numero di giorni aggiuntivi o, perlomeno, una differenza accettabile”, prosegue Coldiretti.

