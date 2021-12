Sanremo. Mobilitazione di soccorsi, in serata, in via Roma, all’incrocio vicino alle Poste, nei pressi di piazza Colombo, per un incidente stradale che ha coinvolto un corriere di Deliveroo. L’uomo, un 50enne, alla guida di uno scooter stava arrivando da sinistra quando è stato travolto da un’auto, una Smart che proveniva da Ponente, condotta da un 40enne. L’impatto è stato violentissimo.

