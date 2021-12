San Biagio della Cima, esplode bombola: quattro appartamenti danneggiati, tre sfollati e un ferito

San Biagio della Cima. E’ entrato nel proprio appartamento, al piano rialzato di una palazzina di tre piani, ha acceso la luce e innescato un’esplosione causata dalla presenza di gas fuoriuscito da una bombola utilizzata per cucinare: è di un giovane ferito ad una mano, e ricoverato in ospedale, quattro appartamenti danneggiati e tre sfollati il bilancio dell’esplosione avvenuta intorno alle 17,20 al civico 10 di via Comunale nel cuore di San Biagio della Cima, nell’entroterra di Vallecrosia.

