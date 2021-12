Imperia, esce dall’ospedale e sbaglia strada: donna precipita per diversi metri, soccorsa

Imperia. Mobilitazione di soccorsi in serata per una donna di 36 anni precipitata per circa cinque metri e finita sottostrada. Secondo una prima ricostruzione, la donna, dimessa dal pronto soccorso dell’ospedale di Imperia, aveva intenzione di scendere la scalinata di via Sant’Agata, nei pressi del nosocomio imperiese, ma ha scavalcato una ringhiera, precipitando nel vuoto e finendo nel cortile di un condominio.

