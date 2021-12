Liguria. Voleva a ogni costo “fare serata” all’interno di quel locale, La Pinta – una birreria piuttosto nota in corso Aurelio Saffi, a Genova – ma non aveva il super green pass, ossia il titolo necessario, da decreto del governo Draghi, per entrare nei pubblici esercizi e consumare (anche se al bancone).

... » Leggi tutto