Tanti biscotti, giochi e quattro mini-moto per i bimbi del Gaslini dal motoclub Zena a Manetta

Genova. Solidarietà anche alla vigilia di Natale per il motoclub Zena A Manetta. Venerdì 24 dicembre, una piccola rappresentanza dell’associazione no profit, fondata da militari dell’arma dei carabinieri e composta da circa 100 soci, per la maggioranza appartenenti alle varie forze di polizia nonché civili, con un equipaggio del nucleo radiomobile dei carabinieri di Genova, si sono recati presso il pronto soccorso del Gaslini.

... » Leggi tutto