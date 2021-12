Coronavirus, in Liguria è boom di quarantene: quasi 20mila chiusi in casa (anche se negativi)

Genova. Sono almeno 18.670 in Liguria le persone che ad oggi sono costrette a rimanere chiuse in casa a causa del Covid: di queste 9.988 sono risultate positive al tampone molecolare ma sono asintomatiche o comunque non hanno bisogno del ricovero in ospedale, mentre altri 8.682 sono contatti stretti di positivi che al momento non risultano contagiati ma devono rispettare la quarantena in seguito alla segnalazione arrivata alla Asl.

