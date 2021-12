Covid, Toti: “Modificare le regole sulla quarantena, altrimenti rischiamo la paralisi dell’Italia”

Liguria. Modificare le regole sulla quarantena e il tracciamento per evitare quello che sta accadendo ora in Italia, ovvero una crescita esponenziale dei cittadini in isolamento perché indicati come contatti stretti di persone positive. È questa la proposta del presidente Giovanni Toti che, sulla stessa linea dell’infettivologo Matteo Bassetti, propone una riflessione, altrimenti – dice – “rischiamo di avere il Paese paralizzato non dai malati Covid, ma dalle persone chiuse in casa“.

... » Leggi tutto