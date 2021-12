Depositi chimici, Bucci difende l’ipotesi Sampierdarena e a Grimaldi dice: “Se vuole svilupparsi in porto la porta è aperta”

Genova. “Sinceramente no, non me lo aspettavo”. Il sindaco di Genova Marco Bucci risponde così alla domanda se, oltre alla reazione dei cittadini di Sampierdarena, si aspettasse o meno le levate di scudi da parte di alcuni nomi importanti della logistica e della portualità sull’ipotesi di trasferimento dei depositi chimici da Multedo a ponte Etiopia, al terminal San Giorgio. “In realtà non mi aspettavo neppure che i sampierdarenesi la prendessero male perché questa è un’operazione che permetterà la riqualificazione di Multedo e al contempo quella di Sammpierdarena, ci saranno investimenti importanti per entrambi i quartieri”.

