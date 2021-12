Albenga, Ciangherotti (FI): “Per il sindaco Tomatis il bilancio del 2021 è negativo”

Albenga. “La fine dell’anno è tempo di bilancio e, visto che il sindaco Riccardo Tomatis non ha l’umiltà di riconoscere gli errori suoi e della sua raffazzonata maggioranza, provo a dargli dei voti, non come giudizio personale (non mi piace dare giudizi, non è il mio ruolo), ma come giudizio politico, doveroso per un consigliere di opposizione. E il giudizio politico è impietoso: un sindaco impreparato, incapace di guidare una giunta composta da assessori improvvisati”. Così Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale ad Albenga.

