Biancheri sul punto nascite di Sanremo: «Toti rassicuri sul suo ritorno al Borea»

Sanremo. «Quella del piccolo e della sua mamma salvati dai medici di Asl1 alla Vigilia di Natale è una storia di forza e lotta per la vita, un bellissimo messaggio di speranza in questi tempi difficili sotto il profilo sanitario. Alla famiglia del neonato va un fortissimo abbraccio e l’augurio di una splendida vita. E’ però anche e soprattutto l’ennesima conferma, se mai ce ne fosse bisogno, delle grandi professionalità e capacità dei medici e del personale ospedaliero in forza al Borea. A tutti loro, che attraversano di nuovo una fase molto complessa in prima linea contro il Covid, va la mia piena gratitudine». A dichiararlo è il sindaco Alberto Biancheri che così interviene commentando la notizia del piccolo nato a Sanremo alla Vigilia di Natale, dopo l’infarto che aveva colto la madre 38 enne al nono mese di gravidanza, curato da un’equipe di Asl1 in estrema urgenza.

