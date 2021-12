Covid, quasi 11 mila liguri ‘positivi’ in casa. 1146 i nuovi casi, 12 i decessi

Liguria. Sono 1.146 i nuovi casi di Coronavirus oggi in Liguria. Il dato si riferisce a 6.807 tamponi molecolari, a cui si aggiungono 17.910 tamponi antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ questo quanto reso pubblico dal bollettino odierno della Regione. In breve, aumentano i decessi (oggi raggiungono quota 12) e le ospedalizzazioni di 4 nuovi ricoveri, ma in Asl2 sono 10 le persone in meno in ospedale.

