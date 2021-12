Vaccini under12, lista Toti: “Gli hub sono a posto, Garibaldi si informi invece di cercare visibilità”

Genova. “Abbiamo letto con enorme stupore le dichiarazioni del capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria, Luca Garibaldi, e ne siamo davvero stupiti. – dichiara il gruppo consiliare regionale della Lista Toti Liguria – Se qui c’è qualcuno di impreparato può essere lo stesso Garibaldi nell’assolvere il proprio ruolo di consigliere all’opposizione e non di certo la Regione, come lui sostiene, nell’affrontare la vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni”.

... » Leggi tutto