Covid, Toti: “In Liguria l’88% degli over 12 vaccinata con almeno una dose”

Liguria. “In Liguria crescono i vaccinati con almeno una dose: l’88% della popolazione over 12 risulta vaccinato con almeno una dose, numero che sale ulteriormente fino ad arrivare all’89,1% se si considera la popolazione over 50 che ha ricevuto almeno una somministrazione. Si tratta di dati altamente positivi che crescono ulteriormente se consideriamo nello specifico la fascia over 80 vaccinata al 97% con almeno una dose con il dato particolarmente rilevante dei giovani tra i 20 e i 29 anni che al 91,5% risultano aver ricevuto almeno una somministrazione”. Lo comunica il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti facendo il punto sui vaccini.

