Depositi chimici, le dieci domande del Pd al ‘sindaco-commissario Bucci e al comitato portuale’

Genova. In attesa dell’atteso, e dall’esito scontato, verdetto di Autorità portuale sull’istanza progettuale di Superba per lo spostamento dei depositi chimici da Multedo a Sampierdarena i membri della segreteria del Partito Democratico di Genova con deleghe allo Sviluppo Economico, all’Urbanistica e al Lavoro assieme al segretario Simone D’Angelo hanno scritto una lettera aperta con 10 domande puntuali rivolte al sindaco e al comitato portuale che domani deciderà per lo spostamento a Ponte Somalia.

