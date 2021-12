Genova. Torna a Genova l’appuntamento più atteso da tutti i fan di Harry Potter. In programma per giovedì 6, sabato 8 e domenica 9 gennaio, in occasione dell’Epifania, l’Hogwarts Express di Harry Potter: un vero e proprio viaggio avventura a bordo del trenino di Casella, all’insegna della magia e di panorami mozzafiato dell’entroterra ligure.

