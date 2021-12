Imperia, Camiolo: «13 sedute del Consiglio comunale e 92 commissioni consiliari nel 2021»

Imperia. «Nell’anno 2021 le sedute del Consiglio Comunale sono state complessivamente 13, in parte in presenza e in parte in videoconferenza. Importanti e numerose le delibere approvate: 94 tra le quali si possono ricordare quelle relative alla definizione del percorso della pista ciclabile, l’Aurelia Bis, la sistemazione dell’Area ex Ferriere, la valorizzazione del Parasio, il completamento del Porto Turistico, il trasferimento del Comando della Polizia Municipale in Piazza Ricci, l’approvazione del nuovo regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari (il vecchio risaliva all’anno 2000). Purtroppo, come già accaduto nel 2020, con la perdita del compianto Claudio Ghiglione anche nel 2021 il Consiglio Comunale ha visto la dolorosa scomparsa di un suo membro: ci ha infatti lasciati Mario Martucci e al suo posto è subentrato Giuseppe Venuto» – dichiara Pino Camiolo, presidente del Consiglio Comunale.

... » Leggi tutto