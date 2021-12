Imperia, Confcommercio e Fipe: «Chiediamo circolare che disciplini la responsabilità dei clienti per l’esibizione del green pass»

Imperia. La Confcommercio della provincia di Imperia, insieme alla Fipe, la Federazione dei Pubblici esercizi, si sono rivolti alla Fipe nazionale per chiedere un’azione diretta presso il Governo in merito alla verifica dei green pass all’interno dei locali pubblici. Il cosiddetto green pass rafforzato, infatti è ora obbligatorio per la consumazione ai tavoli ed anche al bancone, all’interno di bar e ristoranti.

... » Leggi tutto