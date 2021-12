Punto nascita al Borea, Pd Sanremo: «Basta chiacchiere inutili, bisogna tutelare famiglie e bimbi»

Sanremo. «Siamo profondamente soddisfatti dalle parole del sindaco Biancheri sulla questione punto nascita del nostro ospedale. Soddisfatti, perché, in un momento come questo, dove i nostri cittadini hanno bisogno di lucidità e serietà, il sindaco Biancheri ha chiesto chiarezza al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che, invece, sembra continuare a perpetrare la cultura dello “scaricabarile”, la sarcastica ricerca del consenso, volendosi peraltro anche attribuire meriti, scaricando anche responsabilità ad altri. Siamo altresì dispiaciuti di questo metodo che si usa talvolta per mistificare, confondere, creare rischiosa incertezza: Sanremo era stata identificata come sede del punto nascite unico per la provincia d’Imperia dalla stessa giunta Regionale nel 2016 con l’allora Assessore Sonia Viale e come, poi, invece, si sia subito cambiato rotta; non credo sia utile ricordare che, nonostante le rassicurazione fatte anche in Regione sulla revisione dei criteri per i punti nascita, tutto sia rimasta lettera morta; non credo sia inutile ricordare che il nostro Sindaco abbia fatto carte false pur di tutelare la “Città dei Fiori”» – dice il Pd Sanremo.

... » Leggi tutto