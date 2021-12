Coronavirus, nuove restrizioni a Monaco: il telelavoro diventa obbligatorio

Monaco. Nuove misure sanitarie nel Principato di Monaco, a seguito dei contagi. Come rende noto il governo di Monaco: «Alla luce dei recenti sviluppi della situazione sanitaria e del fortissimo aumento del numero di casi di contagi da Covid19 negli ultimi giorni, il governo principale ha deciso di ristabilire il lavoro a distanza in modo obbligatorio sia per il lavoro pubblico sia per quello prvato fino al 21 gennaio 2022».

