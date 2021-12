Liguria, Garibaldi (Pd): «La Regione metta in campo soluzioni per garantire il benessere lavorativo del personale sanitario»

Genova. «Bisogna che la Regione inizia al più presto a lavorare sul tema del benessere lavorativo degli operatori sanitari e che metta al più presto in campo soluzioni operative per affrontare non solo la carenza di personale e l’adeguamento della retribuzione, ma anche lo stress psicofisico a cui sono soggetti, sempre più causa di sindrome da burnout», così dice il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi sulle condizioni di lavoro del personale sanitario che sottopagato e costretto a turni massacranti è sottoposto a un forte stress lavorativo che ricade inevitabilmente sul benessere psicofisico.

