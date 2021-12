Sono almeno 60 milioni le ragioni utili per affermare l’uguaglianza di genere e sociale.

Così come sono 60 milioni gli euro stanziati per fare qualcosa di concreto in questa direzione.

Ebbene sì, questa è la cifra erogata dall’Europa per raggiungere l’uguaglianza di genere e sociale in tutto il territorio, attraverso progetti che potranno ottenere fino a 500.000€ per essere realizzati.

