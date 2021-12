Spacciano droga ad Albenga con un giro di decine di clienti, fermati dalla polizia locale: un arresto e una denuncia

Albenga. Nel pomeriggio di martedì 28 dicembre, il Comando di Polizia Locale, a seguito di attività di indagine coordinata dall’Unità operativa sicurezza urbana ed in collaborazione con il servizio di pattuglia di prossimità e “pronto intervento”, ha tratto in arresto un soggetto marocchino B.J., classe 1970, e denunciato in stato di libertà P.I., classe 1963. responsabili di spaccio di stupefacenti in concorso.

