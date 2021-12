Toti: «Liguria si riconferma in zona gialla. Rischio arancione esiste ma avverà solo per i no vax»

Genova. «Per la prossima settimana la Liguria si conferma in zona gialla ma è probabile che se il trend non cambierà la nostra regione finirà in arancione. Oggi infatti tocchiamo il picco di contagiati di tutti i tempi (1.780) ma gli ospedalizzati continuano a restare sotto controllo grazie all’imponente campagna vaccinale e il nostro obiettivo è quello di arrivare a 100mila dosi settimanali somministrate per la fascia degli adulti. Ricordo però che per i vaccinati l’eventuale cambio di colore non comporterà nessuna variazione, anzi ho apprezzato le misure prese ieri dal Governo che ha seguito le Regioni, in questo proficuo rapporto di collaborazione, accogliendo la richiesta di azzerare la quarantena per i vaccinati (con tre dosi e per chi ha effettuato la seconda dose o è guarito da meno di 120 giorni) e di ampliare il super Green Pass, anche se auspicavo che fosse allargato anche ad altre aree di lavoro». Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti durante la conferenza stampa sull’andamento della pandemia in Liguria.

... » Leggi tutto